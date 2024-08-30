Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Uğurlu köyünde yüzlerce kişinin katılımıyla Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı düzenlendi, Türk bayrağı denize yansıtıldı.

Türkiye’nin en büyük adası olan Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Uğurlu Köyü Muhtarlığı öncülüğünde, yüzlerce vatandaşın katılımıyla Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı denize yansıtıldı. Havai fişek gösterisi de düzenlendi.