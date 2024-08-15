Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayinde Meryem Ana anıldı. Ayini Fener Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) olan Gökçeada ilçesindeki Tepeköy’de Agridia Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Rumlar tarafından düzenlenen Meryem Ana anma ayinini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Türk ve Rum kültürünün iç içe yaşadığı Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayine; Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, farklı ülkelerden gelen despot ve papaz ile Rum Ortadoks cemaati üyeleri katıldı. Ayine katılanlar kilisede mum yakıp, dualar ettiler. Ayinde İncil’den bölümler okunarak, dualar yapıldı. Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında akşam da yemek ve eğlence gerçekleştirilecek.