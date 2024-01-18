Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu söyleşi gerçekleştirdi.

‘YKS’ye 6 Ay Kala Kazanma Navigasyonu’ adlı söyleşide Müftüoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye, 11 ve 12.sınıf öğrencilerin katılımı yoğundu. 5 adımda öğrencilerin hafızalarında etkili söyleşi bırakan Müftüoğlu, ‘YKS Soru Çözme Teknikleri’, ‘Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, ‘TYT, AYT Konu Çalışmaları’ ve ‘Doğru Yardımcı Kaynak Kullanma’ konu başlıklarında bilgiler aktardı.

“Başarmaktan Vazgeçmeyin”

Karşılıklı soru cevap olarak gerçekleşen söyleşide öğrenciler merak ettiklerini Gökhan Müftüoğlu’na iletti. .Bir şeyin akışını değiştiremiyorsanız, bakışını değiştirebilirsiniz diyen Müftüoğlu, “Sınava az bir zaman kala bugün bizleri sizlerle buluşturan Yalova Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 15 tatil arasına girmeden buluşmamız gerçekten çok anlamlı. 15 tatilde çalışmalarımızı daha da arttırmalıyız. Siz kendi gündeminizi belirlemezseniz, başkalarının gündemine hapsolursunuz. Başarmaktan asla vazgeçmeyin. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Birçok öğrencimin örneklerini sizlere elimden geldiğinde aktarmaya çalıştım. Kendinizi biraz sıkarsanız eminim ki çok farklı noktalara ulaşacaksınız” diye konuştu.

“Yalova Eğitim Seviyesi Üst Seviyede Bir Şehir”

Program sonunda Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, Müftüoğlu’nun isminin yazılı olduğu Yalova Kağıdı’nı hediye etti. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un başka bir programda olduğundan dolayı katılamadığını ifade eden Sarıduman, “Çok güzel bir kitle var karşımızda. Başkanımız Mustafa Tutuk’un selamlarını getirdim sizlere. Kendisi başka bir programa katılmak zorunda olduğu için burada bulunamadı. Gökhan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene bu programı yaptığımızda çok olumlu dönüşler almıştık. Bu sene de sınava girecek kardeşlerimizi bundan mahrum bırakamazdık. Sizi davet ettik, bizi kırmadınız geldiniz. Yalova eğitim seviyesi gerçekten üst seviyede bir şehir. Bu senenin Türkiye birincisi dereceye girecek olan öğrencilerimiz belki bugün bu salonda aramızdalar. Biz de Yalova Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İnşallah Yalova’nın başarısı, Yalova’nın güzelliği daim olsun. Yalova sizlerle güzel” dedi.

Başkan Yardımcısı Sarıduman’ın hediyesi için teşekkür eden Müftüoğlu, geçen yılda İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nde böyle bir anıya sahip olduğunu bu hediyeyi de diğer hatıralarının arasında yer alacağını belirtti.