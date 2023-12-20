Gökpınar Gölü, Türkiye’nin en berrak göllerinden biridir. Eşsiz bir manzaraya sahip olan göl, Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alır. Mavi ile yeşil tonların birleşmesi ile adeta doğal bir akvaryum olan göl, ülkemizde görülen nadir doğal güzelliklerinden biridir. Gökpınar Gölü’nün en büyük özelliği çok berrak olmasıdır.

Derinliği 10-15 metre olan yerlerde bile atılan küçük bir cismi rahatlıkla görebilirsiniz. Turkuaz rengine çalan gölün görünümü dudak uçuklatıyor. Diğer Türkiye’nin göllerine nazaran küçük bir genişliğe sahip olsa’da uzun uzadıya gitmektedir. 2.000 kilometre‘den fazla uzunluğu bulunmaktadır. Gökpınar Gölünün bu uzunluğu boyunca bir çok otel, yaşam alanı ve konaklama yeri mevcuttur. Bulunduğu bölgeyi turizm sayesinde ekonomik katkı sağlamasına sebep olan göle her yıl 10.000 turist akın etmektedir. Ayrıca her Ramazan Bayramı’ndan sonraki haftalarda düzenlenen Gürün festivali göl çevresinde yapılıyor ve sadece o güne özel balık tutma yarışmaları düzenleniyor. Bu festivaller sayesinde göl tüm Dünyaya tanıtılmaktadır. Sizlerde bayramdan sonraki haftalarda giderseniz festivaldeki etkinliklere katılıp güzel vakitler geçirebilirsiniz.

Gölün güzelliği sebebiyle turizm burada canlanmıştır. Sivas’ın en güzel gölü olan Gökpınar Gölü, kıyısındaki oteller ile güzel bir yaşam alanı haline gelmiş. Sadece göl için buraya pek çok ziyaretçi gelmektedir. Göl ikiye ayrılmıştır. Göl tatlı sus olduğu için içerisinde alabalık yetişmektedir. Bir tarafı turizmi açıldığından ziyaret edilebilir ancak diğer kısmı, alabalık tesisleri içindir. Halkın büyük bir kesimi geçimini buradan sağlamaktadır. Çevresinde piknik yapıp üzerinde deniz bisikleti ile keşfedebileceğiniz bu mesire alanı ayrıca dalgıçların popüler yerlerindendir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi doğal akvaryum olduğundan dolayı burada dalış eğitimleri ve dalış sporları düzenlenmektedir. Gölün güzelliğini görebilmek için bu dev akvaryuma dalmanız gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlerde sertifika alarak sizler de birer dalgıç olabilirsiniz. Bunların yanı sıra rafting sporları içinde elverişli olduğundan raftingde yapılmaktadır. Peki bu saklı cennet Gökpınar Gölü’ne nasıl gidilir birlikte öğrenelim.

Gökpınar Gölü Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Türkiye’nin saklı cenneti olan Gökpınar Gölü, Sivas’a bağlı olan Gürün ilçesinde Yelken ve Karahisar Köyleri arasında yer almaktadır. Sivas şehir merkezi ile arasında yaklaşık 147 kilometre bulunmaktadır. Bu yolculuk 2.5 saat sürmektedir. Gürün ilçesine ise 10 kilometre bir uzaklıkta bulunmaktadır. Güzeller güzel bu cennete ulaşım için önce Sivas’a ulaşmanız gerekmektedir. Şehre ulaştıktan sonra 147 kilometrelik bir yol sonra özel aracınız veya toplu taşıma araçları ile rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Sivas’tan Gürün’e ulaştıktan sonra buradan kalkan minibüslere binebilirsiniz. Eğer özel aracınız ile ulaşım sağlayacaksanız. Malatya yolunu takip ederek, Çayboyu mahallesinden tabelarları takip ederek Gökpınar gölüne rahatça gidebilirsiniz. Eğer Sivas’a giderseniz mutlaka bu doğa harikası göle uğramayı ihmal etmeyin.