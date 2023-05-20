TFF 2. Beyaz gurupta İnegölspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yendi, ligde kaldı.
Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kağan Çalışır, Şenol Bektaş
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman(Dk 63Hakan Demirci), Furkan Özyapı(Dk 71 Ali Akkuş), Metincan Cici, Yasin Palaz(Dk 71 Yusuf Ziya Gümüş), Erman Bulucu(Dk 63 Enes Bağdemir), Alperen Pak, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç(Dk 71 Alperen Şirin)
Tarsus İdman Yurdu: Mansur Darende, Yusuf Eren Arıca(Dk 78 Furkan Kara), Yusuf Can Pürçek(Dk 78Yusuf Atım), Melih Şen(DK 67 İlker Eker), Emre Kara, Tugay Cicili, Kayra Can Yavuz, Yunus Öztürk(Dk 46 Hüseyin Tulgar), Furkan Akkabak, Kerem Özer(Dk 61 Mehmet Sinan Yeşilot), Mohammad Lith Alzin
Sarı kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Ömer Faruk Ermeç(2), Erman Bulucu (İnegölspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
36'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ömer'in vuruşu ağlarla buluştu.1-0
47'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Metincan'ın ortasına yükselen Ömer'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
60'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Uğur'un ortasına yükselen Erman'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-0
65'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Ömer'in kafa pasıyla buluşan Hakan, topu ağlara gönderdi. 4-0