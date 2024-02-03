AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen kutlama programında Gölcük Belediye Başkanı ve yeni dönem belediye başkanı adayı olan Ali Yıldırım Sezer, kendisini karşılayan kalabalıkla gövde gösterisi yaptı.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda belediye başkan aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İlçe Belediye Başkanları Tanıtım Programı sonrasında AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’nda da aday tanıtım programı düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gölcük Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Başkanı Kemal Yavuz, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir kalabalıkla ilçe başkanlığı önünde meşalelerle karşılanan Başkan Sezer, “Gerçek Belediyecilik anlayışımız, ‘Yeni Yüzyıl Yeni Gölcük’ için var gücümüzle, bir günü dahi boş geçirmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Cumhur ittifakına en büyük destek Gölcük’ten gelecek"

Gölcük’te yeni yüzyıl için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyleyen Ali Yıldırım Sezer, “Biz büyük ve güçlü Türkiye’yi gerçekleştirmek için yerelde çalışmaya devam edeceğiz. Bu yönde de irademizi yılmaksızın ortaya koyacağız. Bunu hukuk ve ahlak çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Bu yolda yaptığımız çalışma ve gayretin sonunda 31 Mart akşamı geldiğinde daha önceki gayretlerimizin karnesi olacak. Hem Kocaeli’de hem de Gölcük’te Cumhur İttifakı’na verilecek en büyük destek de Allah’ın izniyle Gölcük’ten gelecek” şeklinde konuştu.

"Davası hak olanın yardımcısı da haktır"

Daha yaşanılır Gölcük için tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade eden Sezer, “Davası hak olanın yardımcısı da haktır. Gayemiz hakkın rızasını, halkın duasını kazanmaktır. Özellikle Cumhur ittifakımızın kıymetli ortaklarına da verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki aşama birlik olma zamanıdır. Birlikte bereket vardır. Var gücümüzle çalışarak Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza Gölcük’ten en kuvvetli desteği verebilmek için gayret etmek zamanıdır. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı çok daha güçlü şekilde Gölcük’ten destek verileceğine inancım tamdır. Ben özellikle bu yolda tüm hemşehrilerime ve gayret edenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı da zaferi kazanacağımıza ve Gölcük’te hep birlikte yeni ve güzel işler gerçekleştireceğimize inancım tamdır. İyi ki varsınız” diye konuştu.