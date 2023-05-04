Gölcük Belediyesi’nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği, centilmenlik anlayışıyla maçların gerçekleşeceği 22. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.KOCAELİ (İGFA) - Her yıl birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 sporcunun katılım sağladığı turnuva, Değirmendere Stadı'nda Azat İnşaat- Firdevs Mühendislik maçıyla başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk maçta başlama vuruşunu yaptığı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

16 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

Gölcük Belediyesi 22. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda; Azat İnşaat, Solo Türk, Sivritepe FK 1978, Firdevs Mühendislik, Carverspor, Klas Kuaför, Musaoğlu FC, Osmanlıspor 41.5, Körfez Arena, Kaya Oto 1071, Çiftçiler, Fırtınalar, Kul Mimarlık, Selimiye FC, İhsaniyespor, Kral Team takımları centilmenlik içinde mücadele edecek.

GÖLCÜK’TE FUTBOL TUTKUNLARI 22. KEZ BİR ARAYA GELDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bir kez daha futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel futbolcuların katılım sağlayamadığı turnuvada; 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan oluşturuldu.