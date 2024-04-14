Gölcük Belediyesi’nin Ramazan Bayramı kapsamında Anıtpark’ta hazırladığı oyun alanını dolduran çocuklar, coşku içerisinde doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark’ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, bayram coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak unutmayacakları bir bayram yaşadı. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.