Kocaeli'de Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılan el sanatları kurslarında eğitim gören kursiyerlerin ürünlerinden oluşan karma sergi, Başkan Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile ziyaretçilerine açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde açılan el sanatları kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünler, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’ndeki karma sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Eğitmenler Fatma Gümüş ve Sevil Adıyaman’ın öğrencilerinin ürünlerinden oluşan serginin açılışı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışa Başkan Sezer’in yanı sıra MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Halk Eğitim Müdürü Gölcük Necmettin Türkmen, Gölcük Muharip Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Aslan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL EL EMEĞİ ÜRÜNLER

Açılışın ardından el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgiler alan Başkan Sezer, birbirinden güzel ürünler ortaya çıkaran tüm kadınları ve eğitmenlerini tebrik etti. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde 3 gün açık kalacak olan sergi 9 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.