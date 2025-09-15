Kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında, Saraylı Mahallesi’nde bulunan metruk haldeki tarihi yapı için harekete geçildi. İç ve dış sıvaları dökülmüş, ahşap kısımları çürümüş olan yapı, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra restorasyon projeleri hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarla, yapının çatısı ve çürük döşemeleri söküldü, kalıp iskelet imalatına ve temel açma işlemlerine başlandı.

1900’lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen geleneksel Türk evi mimarisine sahip yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri olan zemin kattaki ahşap süslemeli "tavan göbeği" gibi özgün mimari detaylar özenle korunacak.

Yaklaşık 120 gün sürmesi hedeflenen projenin tamamlanmasıyla, Saraylı’nın nadir tarihi yapılarından birinin daha korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.