Hizmet kalitesinin artırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 sıkıştırmalı çöp kamyoneti ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 1 açık kamyonet satın alındı. Ayrıca belediyenin iştiraki olan GÖLAŞ bünyesine de 2 binek araç dahil edildi. Belediyenin geçtiğimiz şubat ayında da kazıyıcı yükleyici ve 3 sıkıştırmalı çöp kamyonetini envanterine kattığı öğrenildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, 'Yeni araçların Gölcük Belediyesine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah muhafaza eylesin, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin' ifadelerini kullandı.