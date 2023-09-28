Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları, yeni hizmet yeri olan Çiftlik Merkezi’nde 7 ayrı branşta kursiyerlere eğitim verecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (GÖLMEK), eğitim ağını genişletmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda branşta eğitime devam edecek olan GÖLMEK, eğitim ağına bu yıl eklenecek olan Çiftlik Kültür Merkezi’nde 7 ayrı branşta kursiyerlerine yeni yetenekler kazandıracak. Halen başvuruların devam ettiği GÖLMEK, yeni adresinde katı sanatı, çini desenleri, kitre bebek, deri işlemeciliği, keçe işlemeciliği, giyim ve mefruşat branşlarında eğitimler verecek.

22 KURS MERKEZİNDE EĞİTİMLER VERİLECEK

GÖLMEK, yeni dönemde 22 kurs merkezinde, 21 branşta, 65 usta öğretici ile eğitim verecek. GÖLMEK Kursları; Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, İhsaniye Sosyal Merkezi, İhsaniye Kurs Merkezi, Yazlık Mahalle Konağı, Hisareyn, Hisareyn Karaköprü, Şirinköy Kızılay, Ergüder Sitesi, Yeni Mahalle Konağı, Çiftlik Uydu Kent, Çiftlik İlkokulu, Piyalepaşa Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Örcün, Değirmendere Kültür Merkezi, Değirmendere Spor Salonu, Yukarı Değirmendere Mahalle Konağı, Değirmendere Yalı Evleri,Topçular, Halıdere, Ulaşlı, Çiftlik Kültür Merkezi kurs merkezlerinde hizmette olacak.

HANGİ BRANŞLARDA EĞİTİM VAR

Talebe göre açılacak kurslar ise; Türk Mutfağı, el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, iğne oyası, ahşap boyama, makine nakışı, el sanatları, kırkyama, örgü-oyuncak yapımı, rölyef, hat tezhip, kitre bebek, keçe işleme, katı, deri işleme, dekoratif kutu yapımı, pasta yapımı, step-plates, aerobik ve cilt bakımı branşlarında olabilecek.