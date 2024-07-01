Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde uluslararası patika yarışması ’Ultra Trail Koşusu’ düzenlendi. Etkinliğe 4 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi, ’Uluslararası Ultra Trail Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Tarihin ve doğal güzelliklerin arasında yer alan 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen etkinlik, 3 kategoriden oluştu. Yarışmacılar, Gölpazarı etrafından işaretlenmiş parkuru tamamlayarak Kurşunlu Kayası Mesire Alanı’na gelerek başladığı yerde bitirdi. Yarışmaya yurt içinden ve 4 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Yarışmaya katılan bütün yarışmacılara hediyeler verildi.