Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’nda geniş katılımlı “Kariyer Günleri” programı düzenlendi.

Gönen Kaymakamı Dr. Aslan Yurt, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve Gönen İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Civan, Gönen Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen “Kariyer Günleri” programında öğrencilerle bir araya geldiler. Program kapsamında, polis ve jandarma olmayı hedefleyen öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı. Konuşmacılar, kariyer planlama ve liderlik konularında öğrencilere tecrübelerini aktararak bilgi paylaşımında bulundular.

Program, öğrencilere meslek seçimleri konusunda önemli bir perspektif kazandırdı. Katılımcılar, İnteraktif bir ortamda geçen programda öğrencilerden gelen soruları cevaplandırarak öğrencileri merak ettikleri konularda bilgilendirdiler.