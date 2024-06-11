Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Denizkent Mahallesi’nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Aşırı yağışlar sırasında yaşanan su baskınlarının önüne geçmeyi hedefleyen bu proje, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Palaz, yağmur suyu altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve tamamlanmasıyla birlikte aşırı yağmurların artık evlere zarar vermeyeceğini belirtti. Çalışmaların mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirileceğini ifade eden Palaz, çevrede yaşayan vatandaşlarla da birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Halkın öneri ve isteklerini dinleyerek, projeye yön vereceklerini vurguladı. Palaz, "Denizkent sakinlerinin hayat kalitesini yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, yağmur suyu altyapı çalışmalarımızı onların isteklerine göre şekillendireceğiz" dedi.

Başkan Palaz, halkın desteğiyle daha yaşanabilir bir Denizkent için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Denizkent’te sürdürülen yağmur suyu altyapı projesi, bölgenin su baskınlarından korunmasını sağlayarak, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunacak. Gönen Belediyesi, bu tür projelerle kentin altyapısını güçlendirmeye ve halkın yaşam standartlarını yükseltmeye devam edecek.