Balıkesir’in Gönen ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

Bursa'da kontrolden çıkan traktör zeytinliğe uçtu: 1 ağır yaralı Bursa'da kontrolden çıkan traktör zeytinliğe uçtu: 1 ağır yaralı

Sabah 09.30 sıralarında Sarıköy’de büyükbaş hayvan çiftliğinde saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yaklaşık 10 bin saman balyası sabah saatlerinden itibaren Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri dışında su tankerleri ile takviye yapılmasına rağmen kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 3 itfaiye ekibi, 2 su tankeri, 2 tır, 30 tonluk tanker, 2 ekskavatör ve 3 loader katılmasına rağmen devam ediyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.