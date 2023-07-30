Hasan Öztürk, 1972 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğdu ve ailesiyle birlikte 1973 yılında Bursa'ya göç etti. Bursa'da ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Kayseri Fen Lisesi'nde yatılı olarak eğitim aldı ve lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Kariyerine 2000 yılında özel sektörde çalışarak başladı, ancak aynı yıl kendi yazılım şirketini kurarak bağımsız bir girişimci olarak yoluna devam etti. Türkiye'deki üretim sektöründeki firmalara yönelik ERP ve dijital dönüşüm projelerinde yazılım üretti, Endüstri 4.0 ve Üretim Yönetim Sistemleri konusunda başarılı çalışmalara imza attı.

Öztürk, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumun çeşitli derneklerinde de aktif bir üye oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği, İTÜ Mezunları Derneği, Kayseri Fen Liseliler Derneği ve Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği'ne üyelikleri bulunuyor. Ayrıca Balkan ve Rumeli derneklerindeki görevleri sayesinde de bölgeye ve topluma katkı sağladı.

Özellikle Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nde uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapması ve diğer derneklerde de önemli pozisyonlarda görev alması dikkat çekici. Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu'nda yönetim kurulunda yer alarak Türklerin yurt dışındaki durumuna dikkat çekti ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkıda bulundu.

Aynı zamanda, sivil inisiyatiflerle Bulgaristan'daki kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunarak toplumsal fayda sağlamış bir kişilik. Tüm bu başarılarının meyvesi olarak 2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 2. Bölge'den 1. sıra milletvekili adayı oldu ve seçilerek TBMM'ye girmeye hak kazandı. Milletvekili olarak göreve başlayan Öztürk, Dijital Mecralar Komisyonu'nda aktif olarak çalışmalar yürütmektedir.