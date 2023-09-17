Balıkesir’in Gönen ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Işık Caddesi’nde 10 CFU 03 plakalı motosiklet sürücüsü Ferdi Dereli ile 10 ADT 426 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Çin’in kavşağa kontrolsüz girmesi sebebi ile kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ferdi Dereli düşerek yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Ayaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.