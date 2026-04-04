Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli rüşvet operasyonunda Gönen ilçesinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Bandırma merkezli olarak Gönen, Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde rüşvet iddiasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Rüşvet, kişisel verilerin izinsiz kullanımı ve iş birliği iddialarıyla gözaltına alınan şüphelilerden P.A. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.