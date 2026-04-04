Stat: Ali Hoşfikirer 1 Nolu Stadı
Hakemler: Berkay Erdemir, Mevlüt Bozok, Semih Tuna
İnegölspor: Emre Şeker, İbrahim Sürgülü, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Hüseyin Afkan, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz, Yasin Ozan
Adana 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Alpay Çelebi, Yiğit Demir, Mehmet Çınar, Ahmet Eren, Furkan Özyapı, Okan Derici, Denizhan Taşkan, Atamar Bilgin, Mehmet Alp Kurt, Muhammet Beşir
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
50'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
64'ncü dakikada gelişen Adana 01 FK atağında topla buluşan Mehmet'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
70'inci dakikada gelişen Adana 01 FK atağında topla buluşan Denizhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
90'ncı dakikada gelişen Adana 01 FK atağında topla buluşan Tuna'nın vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
90+8 dakikada gelişen Adana 01 FK atağında topla buluşan Tuna'nın vuruşu ağlarla buluştu. 4-1