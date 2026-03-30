Balıkesir'in Gönen ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde sürücülerin ehliyet, emniyet kemeri kullanımı ve araç evrakları kontrol edilirken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin ehliyetleri, emniyet kemeri kullanımı ve araç evrakları titizlikle incelendi. Farklı noktalarda kurulan uygulama alanlarında yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapılırken, kural ihlali tespit edilenler hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetimlerin özellikle kazaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde artırıldığı öğrenilirken, ekiplerin sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verdiği görüldü. Yetkililer, trafik kazalarının önüne geçilmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.