Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı.

Bir hafta süren uygulamada toplamda 525 araç ve 156 motosiklet kontrol edildi; kurallara uymayan sürücülere ise 137 adet ceza uygulandı.

En fazla ceza emniyet kemeri takmayanlara kesildi

Uygulamalar sırasında en çok ceza, "emniyet kemeri kullanmamak" ihlalinden kesildi. Trafik kanununun 78/1B maddesi uyarınca 59 sürücüye ceza uygulandı. Diğer ceza kalemleri arasında; araç muayenesini yaptırmayanlara (34. madde) 12, sürücü belgesiz araç kullananlara (36. madde) 11 ve alkollü araç kullananlara (48/5 madde) 5 ceza yer aldı. Tüm bu cezaların toplamı 432.696 TL olarak kaydedildi.

14 araç trafikten men edildi, 4 ehliyete el konuldu

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere verilen cezaların yanı sıra, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 14 araç trafikten men edildi. Ayrıca, uygulama süresince Gönen’de 4 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 3’ünde motosikletler yer aldı.

Denetimler sürecek

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulayarak, ilçedeki trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamalarla trafik ihlallerinin azaltılmasının ve yol güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.