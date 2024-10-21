Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde 48 araç kontrol edilirken, 9 araca cezai işlem uygulandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerinde hız limitlerine uyulması, alkollü araç kullanımı ve sürücü belgelerinin tam olup olmadığını kontrol ederek, kural ihlallerine anında müdahale ediyor. Yapılan denetimlerde toplam 48 araç kontrol edilirken, 9 araca çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin trafik kazalarını azaltma ve sürücülerin güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik etme amacını taşıdığını belirterek, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti. Denetimlerin artarak devam edeceği ve trafik güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.