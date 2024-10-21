16. Uluslararası MEB Robot Yarışması sonuçlandı

"Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" teması ve "Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum’da Yazılıyor" sloganı ile gerçekleştirilen robot yarışması kapanış seremonisi ile tamamlandı. Böylece 16. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında ödüller sahiplerin buldu Bu yıl 16. kez düzenlenen yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirildi. Yarışmaya 17 ülkeden ve 81 ilden 1003 kurum, 6691 katılımcı, 2687 robotla başvuru yapıldı. Yarışma 13 farklı kategoride; Temel Seviye Çizgi İzleyen, Temel Seviye Tasarla-Çalıştır, Temel Seviye Tozkoparan Robot, İleri Seviye Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone),Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama, Labirent Ustası, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR), Otonom Araç) ortaokul ve dengi okullara, ortaöğretim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yükseköğretimde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılımlarıyla düzenlendi.

İşte robot yarışmasının kazananları

Çizgi İzleyen İleri Seviye sıralaması; Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Çizgi İzleyen Temel Seviye sıralaması; Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sivas Selçuk Ortaokulu ve Sivas Yavuz Selim Ortaokulu. İnsansız Hava Aracı Mini Dron sıralaması; Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi, İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi . Labirent Ustası sıralaması: Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Mini Sumo Robot sıralaması; Sivas Gürün T. Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve KocaeliHatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Otonom Araç Kategorisi sıralaması ; İstanbul Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Konya Adil Karaağaç Mesleki. RC Sabit Kanat Uçak sıralaması; Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Balıkkesir Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi. Serbest Proje sıralaması; İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Konya Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Su Altı Robot Kategorisi sıralaması; Kocaeli Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi, Konya Karatay Fen Lisesi ve Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi. Tasarla Çalıştır sıralaması; Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Tozkoparan Robot (Temel Seviye) Kategorisi sıralaması; Giresun Cumhuriyet Ortaokulu, Konya Karatay Bilim ve Sanat Merkezi ve Konya Süleyman Çelebi Ortaokulu. Yumurta Toplama (Caretta Caretta) Kategorisi sıralaması; Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Tasarla Çalıştır Temel Seviye sıralaması; İstanbul Bahçelievler Kumport Ortaokulu, İstanbul Silivri Bilim ve Sanat Merkezi ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi. En İyi Tasarım Ödülü; Kırgızistan Maarif Eğitim Kompleksi. Fair Play Ödülü; Çekya Tertiary College and Secondary School of Electro Engineering. Juri Özel Ödülü; İstanbul Bahçelievler Kumport Ortaokulu.



