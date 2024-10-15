Balıkesir’in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde inşa edilen yeni spor tesisleri, düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen projede, futbol ve atletizm pistlerinden oluşan modern tesisler, hem amatör hem de profesyonel sporculara hizmet verecek.

Açılış törenine, Gençlik Spor Şube Müdürü Hüseyin Demirtaş, Karşıyakaspor ve Sarıköyspor kulüp yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan yetkililer, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, yeni tesislerin ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirttiler. Özellikle gençlerin spora daha fazla yönlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla bu tür projelerin devam edeceği ifade edildi.

Yeni tesislerin halka açık olacağı ve farklı spor organizasyonlarıyla daha fazla kişiyi sporla buluşturmayı hedeflediği de konuşmalarda yer aldı. Açılış töreninin ardından Karşıyakaspor ile Sarıköyspor arasında bir dostluk maçı oynandı ve sporcular, yeni sahada ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşadılar.

Bu yatırımla birlikte, Gönen’de sporun yaygınlaşması ve gençlerin daha modern tesislerde spor yapabilmesi için önemli bir adım atılmış oldu.