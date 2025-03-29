AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz’ın yanı sıra Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleri, ve çeşitli misafirler katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, Ramazan’ın paylaşım ve birlik mesajı bir kez daha vurgulandı. İftar sırasında katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlik sonrası konuşan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ramazan, dayanışma ve birlik ruhunun en yoğun şekilde hissedildiği bir ay. Bu değerleri huzurevi sakinlerimizle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.