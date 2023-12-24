Google Earth, Dünya’nın on binlerce metre yukarısından düşük çözünürlüklü fotoğraflar çeken uydulardan, daha yüksek çözünürlüklü çekimler için uçaklardan, uçurtmalardan ve dronlardan çekilen çeşitli kaynaklardan görüntüleri derler. Görüntüler, yazılımı indiren herkes tarafından kullanılabilir.

Google Earth; günümüzde pek de alışık olmadığımız ve daha önce neredeyse hiç duymadığımız bazı tuhaf yerleri gün ışığına çıkarıyor. En tuhaflarından bazılarını sizler için derledik.

Gamalı Haç

Bilim adamları, bu gamalı haç şeklindeki tasarım da dahil olmak üzere kuzey Kazakistan’da 50’den fazla jeoglif keşfettiler. Gamalı haç sembolü ahşaptan yapılmış olsa da, jeogliflerin çoğu toprak höyüklerden yapılmıştır. Bu kalıntıların 2000 yıl öncesine dayanıyor gibi görünüyor. O zamanlar gamalı haçlar Avrupa ve Asya’da nadir değildi ve elbette herhangi bir siyasi inançla bağlantılı değildi.

Adadaki Göldeki Adadaki Göldeki Ada

Bu Google Earth görüntüsü, bir adadaki göldeki bir adadaki gölde bir ada olduğu için tarif etmesi bile aşırı zor bir fenomen. Evet, Google Earth, Filipinler’in Luzon adasındaki Taal Gölü adlı bir gölde Volkan Adası adlı bir adadaki krater gölünün içinde bulunan küçük bir adayı gösteren bu görüntüyü yakaladı. Yıllarca bu fenomenin Google Earth kullanılarak keşfedilen tuhaflıkların en büyüğü olduğu düşünüldü.

Gizemli Piramit Mi?

Google Earth’ten alınan bu görüntü, bazılarının kazılmamış bir piramit olabileceğine inandığı bir anormalliği gösteriyor. Son beş yılda Google Earth kullanılarak Mısır’da düzinelerce anormallik tespit edildi; ancak doğal özellikleri mi yoksa yapay yapıları mı temsil ettiklerine dair bir tartışma var. Daha fazla kazıya ihtiyaç var, ancak Mısır’daki güvenlik ve ekonomik durum kazıların sayısını ve boyutunu sınırladı.

Phantom Adası

2012’de bir grup Avustralyalı araştırmacı, Güney Pasifik’te Manhattan büyüklüğünde bir adayı “keşfetti”. Google Haritalarda birden Yeni Kaledonya’nın kuzeybatısında yer alan Sandy Adası adında daha önce haritalarda hiç var olmamış ve kimsenin adını bile bilmediği gizemli bir yer belirmişti. Ancak bilim adamları Kasım 2012’de oraya yelken açtıklarında, bir ada bulamadılar.

Şaşırtıcı Pentagram

Orta Asya’nın rüzgârla kavrulan bozkırlarında, Kazakistan’ın izole bir köşesinde, Dünya’nın yüzeyine kazınmış kabaca 366 metre çapında büyük bir pentagram var. Tobol Rezervuarı’nın güney kıyısında bir daire ile çevrili beş köşeli yıldız, Google Earth’ün çevrimiçi versiyonunda canlı bir şekilde görünüyor.

Yapılan birçok yorum, siteyi şeytana tapınma, dini mezhepler veya yeraltı dünyasının sakinleriyle ilgiliydi. Ne yazık ki bu pentagram, bir yıldız şeklinde yapılmış bir parkın ana hatlarından daha fazlası değil.

Çöl Nefesi

Alternatif bir evrene giden bir portal mı? Belki de uzaylılardan bir mesaj? Veya doğaüstü bir varlığın eski bir anıtı mı? Kızıldeniz kıyılarına çok da uzak olmayan ıssız Mısır çölündeki bu dev spiral tasarım, Desert Breath adında bir sanat enstalasyonu.

Kan Gölü Mü?

Irak’ın Sadr Şehrinin dışında yer alan 33.396157 ° K, 44.486926 ° D koordinatlarında kan kırmızısı bir göl yatıyor. Henüz bu tuhaf su kütlesinin rengi için resmi bir açıklama yok.

En Büyük Kelime?

Milyarder Şeyh ve Abu Dabi’nin yönetici ailesinin bir üyesi olan Hamad bin Hamdan al Nahyan, adını Basra Körfezi’nde sahibi olduğu bir ada olan Futaisi Adası’nın kumlu yüzeyine kazımıştır. Yarım mil yüksekliğinde ve toplamda 2 mil uzunluğunda, HAMAD harfleri dünyanın en büyük harfleri olabilir. Hatta açıkcası, uzaydan bile görülebilirler. Normalde kumla yazılan sözcükler akıp gider ancak bu harfler, yaklaşan gelgiti emen su yollarını oluşturacak kadar büyüktür. Nitekim, bu uydu fotoğrafları çekildiği sırada söz konusu gelgit harflerin içinden M’ye kadar akarken görülebilir.

Uzaylı Sığınağı Mı?

New Mexico’daki Mesa Huerfanita yakınlarındaki çöl zeminine kazınmış bulunan, bir çift üst üste binen daire ile çevrili iki büyük elmas. Bu semboller için net bir açıklama ne yazık ki yok.

Harita Reklamcılığı

Boş zamanlarında Google Earth’ü trolleyen insanların sayısı göz önüne alındığında, “harita reklamcılığı” olarak bilinen bir kavramın ortaya çıkması pek de şaşırtıcı değil. Örneğin dünyanın en büyük Coca-Cola logosu Şili’deki bir yamaçta görülebilir; 70.000 boş kola şişesinden yapıldığı söyleniyor. Albay Sanders’ın 87.500 metrekarelik bir resmi (KFC logosu) ise Nevada’daki otobanın hemen dışında 37.646163 ° K, 115.750819 ° B’de görünüyor.

Büyük Gemi Enkazı

Bolivya’daki bir kargo feribotu olan SS Jassim, 2003 yılında Sudan açıklarında karaya oturdu ve battı. 81 metre uzunluğunda, şu anda Google Earth’te görülebilen en büyük gemi enkazlarından biridir olarak yer almaktadır.

19 ° 38 ‘46.00 “K, 37 ° 17’ 42.00” E.

Karayla Çevrili Dudaklar

Bu tatlı dudaklar, Sudan’daki Gharb, Darfur’da 12 ° 22’13.32 “K, 23 ° 19’20.18” D koordinatlarında bulunan bir tepe oluşumudur.