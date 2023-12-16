Google Hotel Ads bugüne kadar hep belirli ajans ve Google partnerleri üzerinden ayrı bir panel üzerinden yönetilebiliyordu.

Beta olarak kullanıcılara sunulacak bu ürünü artık nasıl ki Google Ads üzerinden görüntülü arama ağı reklamları ve arama ağı reklamlarını yönetebiliyorsak aynı panel üzerinden yönetebileceğiz.

Google’ın resmi bloğunda paylaştığı görsele göre panel aşağıdaki gibi görünümde olacak. Yayına alınacak bu ürün reklam panelinde büyük ihtimalle ya Hotel Ads Center olarak yada Hotel Center olarak karşımıza çıkacak ve otel ücretlerinin yönetilebileceği bir alan haline gelecek.

11 Temmuz 2018’de yayınlanan makalenin orjinalini buradan; http://bit.ly/2QcpdXx

okuyabilirsiniz.