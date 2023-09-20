Web siteniz ile alakalı pozitif sonuçlar alabilmek için Google Adwords reklamları sizin için çok önemli olan konulardan birisidir. Fakat şu da bilinmelidir ki SEO’ya uyacak bir biçimde hazırlanmamış olan bir web sitesinin sadece Google reklamları ile avantaj elde etmesi çok zordur. Bu sebep ile SEO analizleri yapılan, konu ile alakalı olumlu sonuçlar almış bir web siteniz bulunmakta ise Google’a nasıl reklam verilir? Sorusunun cevabı sizin açınızdan oldukça mühim bir önem taşımaktadır. Google Adwords sistemi ücretleri ve fiyatları herkesin bütçesine uygun olmak ile birlikte, bütçenizin el verdiği dolaylarda sizlere oldukça güzel ve olumlu sonuçlar alabilme imkanı sunmaktadır. Google reklam verebilmek için ihtiyacınız olacak tek şey bir hesap oluşturmaktadır. Oluşturduğunuz hesap sonrasında Adwords reklamları ile alakalı örnekleri araştırarak size lazım olacak alanda ulaşmak istediğiniz kitle açısından daha kolay olmaktadır.

Adwords Reklam Oluşturma İşlemi

Google Adwords ile reklam oluşturabilmek konusunda en dikkat edilmesi gerekecek bir takım temel noktalar bulunmaktadır. Bu önemli ve kritik düzeyde olan temel noktaları atlamadığınız zaman kaliteli bir reklam hazırlayabilmeniz mümkün olmaktadır. Google reklamlarını oluşturma esnasında üzerinde durulması gerekecek olan önemli ana konular şu şekildedir:

Anahtar Kelime Araştırma Yapılması İşlemi

Adwords reklamı oluşturabilme işlemlerinin en mühim bölümü anahtar kelimelerin araştırılması konusudur. Anahtar kelimelerin araştırılması işlemini yine Google Adwords sisteminin kendi anahtar kelime araştırma aracı ile yapabilirsiniz.

Kampanyaların Türü ve Tarzını Belirleme İşlemi

Evvelinde ilk önce Google Adwords hesabı açmanız gerekmektedir ve bu konuyu da yukarıda ki yazımızda sizlere belirtmiştik. Google Adwords hesabınızı açma işlemi ve gerekli bilgilerinizi yazdıktan sonra karşınıza çıkacak olan sayfada ki “ Kampanyalar “ sekmesinde yer alan “ İlk Kampanya “ seçeneğine tıklıyorsunuz. Bu seçeneğin kendi içerisinde bulunan “ lokasyon “, “ ağlar “, “ bütçe “, “ kampanyanın adı “, “ anahtar kelimeler”, “ metin reklamları “ ve “ teklifler “ aşama ve aşamalarını tamamlamanız gerekmektedir.