MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Gördes ilçesine bağlı Evciler, Güneşli ve Doğanpınar mahalle muhtarlarını ağırladı. Muhtarlar mahallelerinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in şahsında MASKİ çalışanlarına teşekkür etti.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Gördes ilçesine bağlı Evciler mahalle muhtarı Halil Gökkaya, Güneşli mahalle muhtarı Erdal Terim ve Doğanpınar mahalle muhtarı Halil Korkmaz’ı ağırladı. Postacı, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Ziyarette mahallelere yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in şahsında MASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Postacı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in talimatlarıyla Manisa’mızın her noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Evciler mahallemizde altyapı çalışmalarımız hızla ilerliyor. Güneşli mahallemizde ise altyapı ve üstyapı çalışmalarını ivedi bir şekilde tamamlayarak mahallemizi modern bir görünüme kavuşturduk. Doğanpınar mahalle sakinlerinin ihtiyaçları noktasında ilgili birimlerimizin çalışmaları devam ediyor. Bunlara bağlı olarak yurttaşlarımızın yüzlerini güldürecek hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nazik ziyaretleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da mahallelerine yapılan ve yapılması planlanan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in şahsında MASKİ çalışanlarına teşekkür etti.