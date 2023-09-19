Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görme engelli çiftin nikahı müftülükte kıyıldı.

Müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesinden bu yana Çorlu Müftülüğü’nde 210’uncu nikah kıyıldı. Önceki dönem görme engelli kursunun öğrencisi olan Şeyma Akyol ve Seyit Balcı’nın nikahı, Çorlu Müftülüğü’nde Şube Müdürü Fatih Akyol tarafından kıyıldı.

Nikahın ardından çifti ve ailesini makamında ağırlayan İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, çifti tebrik ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından Braille alfabesiyle yazılmış eserleri hediye etti.