Türk Telekom’un, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde ağırladığı görme engelli sanatseverler dünyaca ünlü ressamların tablolarının yanı sıra Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu’ndan eserleri canlı betimlemeli olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürecek projeleri hayata geçiriyor. Türk Telekom, teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanat alanına aktardığı ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, erişilebilir bir sanat deneyimi sunuyor. Türk Telekom, Dünya Engelliler Haftası kapsamında dünyaca ünlü ressamların tablolarının ve Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu’ndan eserlerin canlı betimlemesinin yapıldığı bir buluşma gerçekleştirdi. İnci Küpeli Kız, Kaplumbağa Terbiyecisi, Mona Lisa gibi dünyaca ünlü tablolar ve Ayvazovski, Şevket Dağ gibi Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan ressamların tablolarının sanatsal yorumlarla birlikte canlı betimlenmesi sağlandı.

Telefon Kütüphanesi uygulamasının “Tablolar Konuşuyor” bölümünde yer alan dünyaca ünlü ressamlar Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Fikret Mualla’nın Caz Orkestrası, Salvador Dali’nin Belleğin Azmi, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası, Jan van Eyck’in Arnolfini eserlerinin yanı sıra Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu’ndan Fausto Zonaro’dan Kayığa Binen Kadınlar, Ayvazovski’den Çırağan Sarayı Önünde Osmanlı Donanması ve Şevket Dağ’dan Ayasofya’nın İç Görünümü eserleri canlı betimleme ve sanatsal yorumlarla görme engelli sanatseverlere tanıtıldı.