Engelli bireylerin yaşamlarına dokunmayı hedefleyen etkinlik kapsamında, dernek üyeleri ve yakınları sömestr tatilinde Salihli’de tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Sardes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Sardes Antik Tiyatrosu ve Sardes Kilisesi gibi tarihi mekanları rehber eşliğinde ziyaret etti. Görme engelli bireyler, rehberin detaylı anlatımları eşliğinde tarihi eserleri dokunarak keşfetme şansı buldu ve kültürel mirasla buluşmanın heyecanını yaşadı.

FARKLI KÜLTÜRLERLE ETKİLEŞİM

Gezi boyunca yalnızca tarihi bir yolculuk değil, kültürel bir etkileşim de yaşandı. Çinli turist kafilesiyle bir araya gelen dernek üyeleri, bu karşılaşmada sıcak sohbetler gerçekleştirip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kültürlerin bir araya geldiği bu anlar, etkinliğe renk kattı.

HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinlikle ilgili olarak, “sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza dokunmayı, onların hayatlarını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın tarih ve kültürle buluşmasını sağlamak, onlara yeni deneyimler sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu tür etkinliklerle yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Engelleri birlikte aşarak herkes için daha erişilebilir ve daha mutlu bir Manisa inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.