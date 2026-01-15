Okan Bozyurt, önceki değerlendirmelerinde İstanbul'da kar geçişi olacağını ancak "çok yoğun" bir yağış beklemediğini söylediğini aktararak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar görülebileceğini, alçak kesimlerde ise "çok korkutucu bir kar birikimi" öngörmediğini ifade etti.

18 Ocak sonrası "soğuk hava kütlesi", 19-21 Ocak "kuvvetli buzlanma"

Bozyurt’un değerlendirmelerine göre, mevcut hava koşulları bugünden sonra hızla yurdu terk edecek ve ardından sıcaklık bir miktar yükselecek. 18 Ocak’tan itibaren Karadeniz üzerinden soğuk hava kütlesinin geleceğini ifade eden Bozyurt, 19-20 Ocak’ta Sibirya yüksek basıncının özellikle geceleri ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca 19, 20 ve 21 Ocak geceleri iç kesimlerde sıcaklıkların -10 derece ve altına düşebileceğini, bu nedenle kuzey, iç ve doğuda kuvvetli buzlanma olacağını belirtti.

"25 Ocak sonrası sistem" ve "ocak sonu itibarıyla kar"

Bozyurt, 25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden "kuvvetli bir sistem" beklediğini ancak bunun şu an "çok net" olmadığını belirtti. Yine de ocak sonu itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışlarının görülebileceğini söyledi.

"Şubat daha çetin olabilir, martın ilk yarısına sarkabilir"

"Kutuplarda aşırı stratosferik ısınma" nedeniyle kutup rüzgârlarının yavaşladığını ve salınımın aşağı enlemlere inmeye başladığını anlatan Bozyurt, Kuzey ve Orta Avrupa'da "çok şiddetli kış koşulları" beklendiğini, bunun Doğu Avrupa ve Rusya üzerinden "buraya doğru sarkacak gibi" durduğunu ifade etti. Bozyurt, şubatın ocaktan daha çetin olabileceğini, hatta bunun martın ilk yarısına kadar sarkabileceğini dile getirdi.

"2016'dan beri doğru düzgün kış yaşamıyoruz"

Bozyurt, 2016'dan bu yana "son 9 yılın en soğuk kışı" beklentisini daha önce dile getirdiğini hatırlatarak, bu yılın şu ana kadar mevsim normallerine yakın seyrettiğini, öngörüler gerçekleşirse sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında, yağışların da yer yer mevsim normallerinin üzerinde olabileceğini söyledi.