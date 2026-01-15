Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanlarını ve kent estetiğini korumak amacıyla kaçak yapıyla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Saha denetimlerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını değerlendiren yıkım ekipleri, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım faaliyetini gerçekleştiriyor.





Bu kapsamda son olarak Tahtalı ve Yaylacık Mahallesi’nde tarım alanları üzerine ruhsatsız inşa edilen iki kaçak iş yerine yasal işlem uygulandı. Tahtalı Mahallesi’nde 900 metrekare, Yaylacık Mahallesi’nde de 400 metrekare üzerinde faaliyet gösteren iki iş yeri ekipler tarafından içerideki malzemelere zarar vermeden kısmi şekilde yıkıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.