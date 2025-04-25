HAVELSAN’ın yerli ve milli mühendislikle geliştirdiği dikey kalkış-iniş kabiliyetine sahip insansız hava aracı BAHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm denetim ve testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine resmen katıldı. Gündüz-gece keşif, gözetleme, istihbarat ve elektronik harp görevlerini tek bir uçuşta yerine getirebilen BAHA, zorlu arazilerde göz açtırmadan görev icra edebiliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip insansız hava aracı (İHA) BAHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın denetim ve kabul sürecini başarıyla tamamlayarak resmen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi 25 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuna duyurdu.

'DİJİTAL BİRLİKLER'DE YENİ AŞAMA

HAVELSAN’ın 2021 yılında duyurduğu “Dijital Birlikler” konseptinin ikinci önemli unsuru olan BAHA, ilk sistem BARKAN’ın ardından Türk Kara Kuvvetleri’nin dijitalleşme yolculuğunda yeni bir kilometre taşı oldu. BAHA, yalnızca askeri sahada değil, uluslararası pazarda ve sivil görevlerde de etkinliğini ortaya koydu.

BAHA, 2023 ve 2024 yıllarında Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'daki çeşitli ülkelere ihraç edildi ve aktif kullanımına başlandı. Ayrıca AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen afet tatbikatlarında enkaz keşfi ve gözetleme görevlerini başarıyla yerine getirdi. Bu performans, BAHA’nın sadece savaş alanlarında değil, kriz yönetimi senaryolarında da kullanılabileceğini gösterdi.

BAHA, sivil alanda da etkinliğini gösterdi. AFAD koordinasyonunda düzenlenen bir deprem ve afet tatbikatında enkaz keşfi ve gözetleme görevlerinde kullanılan sistem, kriz yönetimi ve acil durum senaryolarında da görev alabileceğini sahada kanıtladı. Kısa süreli keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetlerine uygun şekilde geliştirilen BAHA, dört metre kanat açıklığına, 28 kilogram kalkış ağırlığına ve iki kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Elektrik motoruyla çalışan sistem saatte 80 kilometre hızla seyredebiliyor ve iki saate kadar havada kalabiliyor. 10 bin feet azami irtifaya sahip olan BAHA, 8 bin feet yüksekliğe kadar operasyon gerçekleştirebiliyor.

Gelişmiş veri bağı sayesinde 50 kilometrelik bir alanda uzaktan komutayla görev yapabilen sistem, -10 ile +50 derece arasında çalışabiliyor ve 25 knot rüzgâr hızına dayanıklı yapısıyla zorlu iklim koşullarında dahi görev icra edebiliyor. Dikey kalkış ve iniş kabiliyeti sayesinde piste ihtiyaç duymayan BAHA, kara birlikleriyle entegre şekilde mobil görevlerde kullanılabiliyor.

Tek bir görevde gündüz-gece keşif ve gözetleme, elektronik karıştırma altında operasyon, hedef koordinat tespiti gibi görevleri yerine getirebilen sistem, bağlantı kesilse dahi üsse otonom olarak dönüş yapabiliyor. Görev sensörleri ihtiyaca göre değiştirilebilen BAHA, diğer insansız sistemlerle ortak görev yürütebilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Operasyon, bakım ve sevkiyat süreçleri sadece iki personel tarafından gerçekleştirilebilen sistem, HAVELSAN mühendisliğiyle geliştirilen altyapısı sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern harp sahasındaki ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veriyor.

Türk savunma sanayisinin yükselen yıldızları arasında yer alan HAVELSAN, BAHA ile birlikte otonom sistemler alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyarken, Türk ordusunun dijital dönüşüm hamlesine de somut katkı sunuyor.