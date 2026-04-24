İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan sanatçıya, safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon olan Kolesistit teşhisi konulurken, antibiyotik tedavisi başlatıldı.

Tedavi sürecinin ardından Tatlıses’in 11 Nisan’da safra kesesi ameliyatı geçirdiği açıklandı. Hastane çıkışı açıklama yapan İbrahim Tatlıses şu ifadelere yer verdi:

“Hani yazıyorlar ‘ İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."

“ARABALARI VE OTELLERİ LİSTEDE YOK”

İbrahim Tatlıses’in mal varlığıyla ilgili iddialar sonrası asistanı Tuğçe Korkmaz, Gel Konuşalım programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu ve Fikirtepe’de evlerinin bulunmadığını söyledi.

Ortaya çıkan listenin eksik olduğunu belirten Tatlıses’in asistanı, “Arabaları, saatleri ve otelleri listede yok” dedi.

“EVLENECEĞİM GÖRECEKSİNİZ”

İbrahim Tatlıses ile ilişkisine dair iddiaları da reddeden Korkmaz, “İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz” diye konuştu.