Maltepe Özel Ersoy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tufan Evciman, göz kapağı estetiğinin (blefaroplasti) göz çevresine daha genç, dinç ve taze bir görünüm kazandırdığını belirterek, "Üst göz kapağında sarkma, alt göz kapağında ise torbalanma ve morluklar kişiyi olduğundan daha yorgun, yaşlı ve hatta üzgün gösterebilir. Blefaroplasti hem estetik kaygıları ortadan kaldıran hem de görme alanını kısıtlayan cilt fazlalıklarını gideren etkili ve güvenilir bir cerrahi çözümdür" dedi.

Maltepe Özel Ersoy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tufan Evciman, üst ve alt göz kapağındaki çeşitli deformasyonların kişiyi olduğundan daha yorgun, yaşlı ve üzgün bir ifadede gösterebileceğini ifade ederken; blefaroplastinin alt ve üst göz kapaklarında oluşan fazla deri, kas ve fıtıklaşmış yağ dokularının düzeltildiği ve göz çevresine daha genç, dinç ve taze bir görünüm kazandıran cerrahi bir işlem olduğunu aktardı.

"Hastanın ihtiyacına bağlı olarak alt ve üst göz kapağı estetiği tek bir seansta kombine edilebilir"

Üst ve alt göz kapağı estetiğinin hangi durumlarda yapıldığına ve ameliyat süreçlerine değinen Op. Dr. Tufan Evciman, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Üst göz kapağındaki deri, vücudun en ince deri yapısına sahiptir. Zamanla esnekliğini kaybeden bu doku aşağı doğru katlanır. Üst göz kapağında belirgin deri sarkması ve katlanma; göz kapağının ağırlık yapması nedeniyle oluşan göz yorgunluğu ve baş ağrısı ve düşen derinin kirpikleri kapatması ve görme alanını daraltması gibi durumlarda bu işlem yapılabilir. Üst blefaroplasti genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve ortalama 30-45 dakika sürer. Kesiler, göz kapağının doğal katlanma çizgisine denk getirildiği için iyileşme tamamlandığında izler neredeyse tamamen görünmez hale gelir. Alt göz kapağındaki yaşlanma belirtileri ise genellikle doku gevşemesi ve göz altı yağ pedlerinin öne doğru fıtıklaşmasıyla ortaya çıkar. Alt göz kapağının altında oluşan belirgin torbalanmalar; göz altındaki çöküklükler ve derin oluklar, alt göz kapağı derisindeki kırışıklıklar ve gevşemeler ve yüzde sürekli devam eden ’yorgun’ ve ’uykusuz’ ifade görüldüğünde ameliyat yapılır. Alt blefaroplasti de lokal anestezi ve sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. Ortalama 1-1.5 saat sürer. Kesiler, kirpiklerin hemen altından veya torbalanma baskınsa göz kapağının iç kısmından yapılır. Transkonjonktival yöntemde dışarıdan hiçbir iz kalmaz. Hastanın ihtiyacına bağlı olarak alt ve üst göz kapağı estetiği tek bir seansta kombine edilebilir. Hatta bütüncül bir yüz gençleştirme sağlamak amacıyla blefaroplasti; kaş kaldırma, orta yüz germe veya şakak germe işlemleriyle eş zamanlı planlanabilir."

"Yaşlanma süreci devam etse de gözler hiçbir zaman ameliyat öncesindeki eski durumuna geri dönmez"

Hastaların ameliyat sonrası iyileşme süreçleri hakkında bilgilendiren ve sık sorulan sorulara yanıt veren Op. Dr. Evciman, şöyle konuştu:

"Blefaroplasti hasta konforu yüksek ve iyileşme süreci oldukça hızlı bir ameliyattır. İlk 48 saat göz çevresinde hafif morluk ve şişlikler oluşması normaldir. Bu süreçte düzenli soğuk kompres ödemi minimize eder. Dikişler genellikle ameliyattan sonraki 5 ila 7’nci gün arasında alınır. Hastalar genellikle 7-10 gün içinde günlük işlerine ve sosyal yaşamlarına rahatlıkla dönebilirler. Dikkat edilmesi gerekenler ise ilk birkaç hafta ağır egzersizlerden, sauna/buhar odasından ve direkt güneş ışığından kaçınmak ve dışarı çıkarken güneş gözlüğü kullanmaktır. Göz kapağı derisi vücudun en hızlı ve en iyi iyileşen bölgesidir. Üst kapakta kesiler doğal kıvrım yerine, alt kapakta ise kirpik dibine saklandığı için izler zamanla cilt rengini alır ve fark edilmeyecek düzeye gelir. Öte yandan göz kapağı estetiğinin etkileri oldukça uzun ömürlüdür, genellikle 10-15 yıl sürer. Yaşlanma süreci doğal olarak devam etse de gözler hiçbir zaman ameliyat öncesindeki eski durumuna geri dönmez. Son olarak anesteziyle birlikte ameliyat sırasında kesinlikle ağrı hissedilmez. Ameliyat sonrasında oluşabilecek hafif sızılar ise basit ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınır. Göz kapağı estetiğinde başarılı ve doğal bir sonuç elde etmenin anahtarı; kişiye özel planlama yapılmasıdır."