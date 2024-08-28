Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 8. gününe girdi. Bölgede yapılan aramalara jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ekipleri ve gönüllüler katılıyor.

Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Arama çalışmaları kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şu an için soruşturmada bir kişi gözaltında bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve ifade alma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Yeni Gelişmeler ve Buluntular

Arama ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Eğartutmaz Deresi'nde bir çocuk terliği buldu. Ancak terliğin, Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Bu gelişme, aile tarafından doğrulandı.

Arama Çalışmalarında Detaylar

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, şu ana kadar 1710 personelin arama çalışmalarına katıldığını ve çeşitli alanlarda tarama yapıldığını açıkladı. Yıldırım, "Elimizde önemli deliller var ve bu deliller ışığında Narin'i bulacağımıza inanıyoruz. Çember daraldı ve arama çalışmalarımız son derece titizlikle sürdürülüyor" dedi.

Sonuç ve Beklentiler

Yıldırım, devletin tüm imkanlarını kullanarak kısa sürede Narin Güran’a ulaşacaklarını belirtti. Ayrıca, delil ve ifadeler üzerinde yapılan çalışmaların hızla devam ettiği ifade edildi.

Soruşturmanın seyrine ilişkin olarak, kamuoyuna Narin Güran’ın bulunmasına yönelik umutlu açıklamalar yapıldı ve çalışmaların en kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.