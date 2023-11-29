Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para karşılığında müstehcen içerikli canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın, ahlak polislerinin operasyonu sonucunda gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuşan 'laz kızı' lakaplı G.H. pişman olduğunu belirtti. Tepki çeken yayından 100 bin lira kazandığı iddialarını yalanlayan G.H. aylık kazancının 20-30 bin lira olduğunu söyledi.

Ahlak polisi evinden aldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden Tiktok’ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Görüntülerde G.H. (35) isimli kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildikten sonra Kartal’daki evine baskın düzenlenmişti.

Serbest bırakıldı

Gözaltına alınan G.H. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aylık kazancı ne kadar?

Show Haber'e açıklamalarda bulunan 'laz kızı' lakaplı G.H. bir yayından 100 bin lira kazandığı iddialarını yalanlayarak aylık 20 bin ila 30 bin lira arasında para kazandığını belirtti. Hamile olduğunu ve bunu kimsenin bilmediğini belirten kadın yaptığı yayından dolayı pişman olduğunu söyledi. Ancak kendini de savunmadan duramayan kadın, "Benden daha kötüleri var, kiramı ödemeyemiyordum. Mecbur kaldım, yaptım." ifadelerini kullandı.

Bir dediği bir dediğini tutmadı

Göğüslerini bilerek açmadığını, düğmenin kendiliğinden koptuğunu savunan kadın çelişkili ifadeleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Kocasının yayınlarda yanında olmadığını belirten kadın, "Yanınızda biri vardı. O kim?" sorusuna, "Bir yerde kocamın kolu çıkmış demek ki" yanıtını verdi. Kocasının kıskanç olduğunu savunan kadın, kocasının yayınlarına tepki vermediğini belirterek kafaları karıştırdı.

Yeni yayın açacak mı?

Yeni yayınlara kapıları tam olarak kapatmayan kadın, yayın açabileceğini ama bu şekilde yayın yapmacağını savundu.