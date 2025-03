Daha önce vinçli ve tabutlu sahne performansları ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, bu sefer de yeni çıkardığı son şarkısına at üstünde klip çekti. Klipte rol alan atı satın alan Çevik, at üstündeki marifetleri ve görüntüsüyle dikkat çekti. Dönem dizilerinden teklif alsa kabul edip etmeyeceği hakkında düşünceleri de sorulan Çevik, "Bir tarih dizisinde oynayacak olsam Yavuz Sultan Selim'i oynamak isterdim" dedi.

Yaklaşık 8 ay önce Aslı Hünel ve eşini yemekte ağırlayan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, düet sözü aldığı şarkının çekimlerine başladı. Sözleri Zeynep Dalgıç'a, müzik ve aranjesi ise Çağlar Kocatepe'ye ait yeni şarkısına klip çekip çekimi için kamera karşısına geçen Çevik, kendisine eşlik eden at ile derin bir bağ kurunca çekim sonrasında birlikte rol aldığı atı satın aldı. 6 ay boyunca ata binmek için ders aldığını ve kendisine eşlik eden at ile derin bir bağ kurduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, çekimlerde atın üstünden inmek istemediğini, kendisine olan sıcaklığından etkilendiğini ifade etti. Sanatçı Mehmet Çevik, çekimlerin ardından ise uzun süre kendisine eşlik eden atı satın aldı.

Yeni klibi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Mehmet Çevik, "Çok güzel hisli bir şarkı. Bu zamana kadar yaptığım bütün şarkılar haricinde gerçekten yürekten okudum. O hissi şarkıya da yansıttım" dedi.

Şarkının yakında tüm dijital platformlarda olacağı müjdesini veren Çevik, "Bu zamana kadar yaptığım bütün projelerde, radyolar çalmaz, televizyonlar yayınlamaz diye baskı içerisindeydim. Ama bu şarkıda gerçekten o duyguyu hissettirdiğime inanıyorum. Zaten dinleyince hissedeceksiniz. Çünkü ben her akşam dinliyorum ve her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor" diye konuştu.

Daha önceki sahne performanslarında yaptığı sürpriz şovlar hatırlatılan Mehmet Çevik, "Bu klipte 1970 model Cadillac bir aracımız var. Belki arabayı kullanırken yolda kalacağım. Bizde sürprizler bitmez. 6 ay önce at binmeye başladım ve 6 ay at binme dersi aldım. Klibimde oynayan at ile çok derin bir bağ kurdum. Atın üstünden hiç inmek istemedim. Yönetmene de bütün açıları burada çekmesini söyledim. Onun sıcaklığı beni çok etkiledi. Çok güzel bakıyor" ifadelerini kullandı.

At üstündeki hünerleri ve görüntüsü itibarıyla dönem dizilerinden teklif alsa kabul edip etmeyeceği hakkında düşünceleri sorulan Çevik, "Dizilerde oynamayı pek düşünmüyorum. Çünkü aktif sahneleri bırakıp teklifleri değerlendiremeyebilirim. Ama tabi ki çok iyi bir diziden teklif gelirse neden olmasın. İkisini birden götürebilir miyim onu bilmiyorum. Sahnede olmak ve şarkı söylemek beni daha çok mutlu ediyor. Bu zamana kadar Yavuz Sultan Selim'in hayatı film olmadı. Bir tarih dizisinde oynayacak olsam Yavuz Sultan Selim'i oynamak isterdim" şeklinde konuştu.