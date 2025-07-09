Elon Musk’ın sahibi olduğu ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan X’te Grok’un yapılan bir güncelleme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum annesine yönelik küfürlü ifadeler içeren içerikler üretmesi büyük tepki çekti. Yapay zekanın her dilde insanlara, dinlere ve toplumlara yönelik hakaretlerde bulunması sonrası X yönetiminden istifa kararı geldi. Bir yıl önce Elon Musk tarafından göreve getirilen Linda Yaccarino, yaşanan gelişmelerin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi