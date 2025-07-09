İnegöl’de ihracat yapan 1395 firmanın 286’sı OSB’lerde yer alırken, 1127 firma ise Organize Sanayi Bölgesi dışındaki bölgelerde bulunuyor.



İnegöl ihracatının %66’sı İnegöl OSB, Yenice OSB, İnegöl Mobilya İhtisas OSB ve Cerrah OSB bölgelerinde ki firmalardan sağlandı. %34’lük kısmı ise ağırlıklı olarak Ağaç İşleri Sanayi Sitesi ve Mobilya Sanayisinde yer aldı.



Organize Sanayi Bölgeleri arasında ihracattan en büyük payı İnegöl OSB aldı. İnegöl OSB’de bulunan 91 firma 428 Milyon Dolar ile İnegöl’ün ihracatının yaklaşık %34’ünü gerçekleştirdi. 53 firmayla 230 milyon 150 bin 968 dolar ihracat yapan Yenice OSB’nin İnegöl ihracatında ki oranı %19 olurken, 75 firmayla 135 milyon 569 bin 667 dolarlık ihracat yapan İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB %11’de, 49 firmayla 23 milyon 332 bin 254 dolar ihracat yapan Cerrah Sanayi Bölgesi %2’de kaldı. OSB dışındaki 1127 firma ise 424 milyon 937 bin 528 dolar ihracatla %34’lük ihracat payı başarısını yakaladı.