Hangi Ülkenin: İtalya Kurucusu: Guccio Gucci Kurulduğu Yer: Floransa, İtalya Kuruluş Tarihi: 1921 Alan: Tüketim Maddeleri Ürün: Tekstil – Giyim Gelir: 2.2 Milyar € Tip: PPR’ye bağlı Resmi Site: www.gucci.com

Gucci Hangi Ülkenin

Gucci markası, 1921 yılında İtalya’nın Floransa şehrinde Guccio Gucci tarafından kurulmuştur. Bir diğer ismi Gucci Modaevi olan marka; moda ve deri eşya ürünleri satmaktadır.

Gucci markası, Dünya’nın en popüler, tanınan, ünlü ve prestijli markalarından bir tanesidir. Marka, BusinessWeek gazetesinde yer alan habere göre 2006 yılı içerisinde toplamda 3,5 milyar dolar kar elde etmiştir. Bunun yanı sıra Gucci, magazinin en iyi 100 markası içerisinde 46. sırada yer almıştır.

Genellikle çoğu yerde Gucci markasının, LVMH’den sonra en çok satış yapan ikinci markası olarak söz edilse de, aslında durum böyle değildir. Bu şekilde düşünülmesinin sebebi markanın birkaç Fransız hissedarının bulunmasından kaynaklanmaktadır fakat Gucci markası dünya çapındaki en iyi moda evi konumundadır. Gucci, Fransız François Henri Pinault-Printemps-Redoute (PPR) adlı şirketler grubunda yer almaktadır. Gucci markasının dünya genelinde toplamda 425 mağazası bulunmaktadır. Bunun yanında marka ürünlerini toptan olarak franchise ve elit hipermarketlere satışa sunmaktadır.

Gucci Hangi Ülkenin

Cevap: Gucci Modaevi, İtalya’nındır.

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