Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zeyniler'de ‘Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde kadın medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Hizmete açmış oldukları kooperatifler, kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri, kadın spor merkezleri, mesleki eğitim kursları ve istihdam çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarla binlerce kadına hizmet ettiklerini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, “Nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi; üretim dünyasına, adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dâhil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her toplum için bir tercih değil, mecburiyettir. Bu düşünce ile Cumhurbaşkanımızın ‘Güçlü bir Türkiye üç temel üzerinde yükselir: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ sözlerini kendimize şiar edinerek kadınları öncelikli hizmet gruplarımız arasına aldık. Kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif rol almaları, kentin iyileşmesi ve huzurun artması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal dönüşümü en az kentsel dönüşüm kadar önemsiyoruz. Güçlü bir Yıldırım, güçlü kadın, güçlü toplum mottosuyla oluşacağına inanıyoruz ve önemsiyoruz” dedi.

Kadının sosyal hayatta olduğu kadar ekonomik alanda da konumlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu düşünceyle 25 mahallemizde bulunan kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri 33 ayrı branşta, 16 noktada bulunan meslek edindirme kurslarımızda 60 farklı branşta on binlerce kadınımıza altın bilezik kazandırdık. Kadınlarımızın yüzde 10’u tam zamanlı işe yerleşirken yüzde 5’lik kısmı da kendi satış sayfalarından yaptıkları ürünleri ekonomik değere dönüştürme imkânı buldu. Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde 18-35 yaş grubu hemşehrilerimize mesleki ve teknik eğitim vererek istihdama kazandırıyoruz. 2020 yılından bu yana eğitim verdiğimiz 4 bini aşkın kursiyerin yüzde 15’i istihdama kazandırılırken yüzde 15’lik bölümü kendi işini kurdu. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik BM-ILO ve BM UNHCR ile gerçekleştirdiğimiz proje çalışmaları kapsamında bin 252 kadınımızı işe yerleştirdik” diye konuştu.

İş-imiz İstihdam Merkezi’nde iş arayan 16 bin kadınımızı işe yerleştirdik. Kurduğumuz 12 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip yerel yönetim olarak kadınlarımızın ürettiği ürünleri ekonomik değere dönüştürmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. 8 ticari kooperatifimizin bir araya gelmesiyle kurduğumuz Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği sadece Bursa’ya değil Güney Marmara’da bulunan bölge illerdeki kooperatiflerimize de hizmet verecek. Üst birlik yapılacak tüm kadın çalışmalarında birlikte hareket edilmesi ve geniş bir pazar ağının kurulmasına vesile olacak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımızın başarı hikayeleri yazmalarına destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 6 kadın spor merkezinde 60 bin kadına spor yapma imkânı sağladıklarını kaydeden Yılmaz, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde hizmete açılan 7. kadın spor merkezinde geçtiğimiz hafta itibariyle derslerin başladığını ifade etti.

Hacıseyfettin Mahallesi’nde restore ettikleri konağı Osmanlı Sanat Merkezi olarak hizmete açmaya hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, “Osmanlı sanatının yaşatacağımız merkezde kaligrafi, hat, tezhip, minyatür, karakalem eğitimleri vereceğiz. Yine İncirli Hamamı’nı da İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliği ile birlikte Yıldırım Zanaat Merkezi’ne dönüştürüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatacağımız bu mekanda sedefçilik, köşkerlik, şimşir tarakçılık, bakırcılık, külekçilik ve çinicilik eğitimleri vereceğiz. Kadınlarımızın ürettiği eserleri satışa çıkaracağı ortak bir platform oluşturacağız. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü olması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da farkındalık oluşturan projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA