Kısa vadeli düşüşler dikkat çekerken, uzun vadeli görünümde altının yükseliş potansiyeli korunuyor.

Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan ons altın, haftanın ikinci gününde de 3.213 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Ancak küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, altının uzun vadeli değer kazanacağı yönündeki beklentileri canlı tutuyor.

ABD merkezli Goldman Sachs, altına dair tahminini güncelleyerek yıl sonu için hedefini 3.300 dolardan 3.700 dolara çıkardı. Banka analistleri, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara kapılmamaları konusunda uyararak, altın yatırımının uzun vadeli stratejiyle değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yalnızca Goldman Sachs değil; UBS, Citi ve Deutsche Bank gibi dev finans kuruluşları da altın beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. UBS, 3.500 dolarlık hedefi açıklarken; Citi de benzer şekilde 3.500 dolar seviyesini öngördü. HSBC, Commerzbank ve Bank of America ise sırasıyla 3.015, 3.000 ve 3.063 dolar seviyelerini yıl sonu hedefi olarak duyurdu.

Uzmanlar, ABD’de faiz artışı beklentileri ve güçlü doların baskı yarattığını ancak merkez bankalarının artan altın talepleri ve küresel gerilimlerin, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyici faktörler olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye’de ise gram altın fiyatları, ons altının seyrine ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor.