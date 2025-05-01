Piyasalar ve uzmanlar açıklamaya odaklanırken, beklentiler enflasyonun enerji zamları ve döviz kurundaki artışlarla birlikte yükseliş göstereceği yönünde şekilleniyor.

Reuters’ın 11 ekonomist ile gerçekleştirdiği ankete göre, nisan ayında tüketici fiyatlarında ortalama yüzde 3,1’lik bir artış bekleniyor. Mart ayındaki yüzde 2,46’lık yükselişin ardından bu oran, ivmenin arttığını gösteriyor. Tahminler yüzde 2,8 ile yüzde 3,6 arasında farklılık gösterirken, yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 38 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Mart ayındaki yıllık enflasyon yüzde 38,1 olarak açıklanmıştı.

Benzer bir çalışma da ForInvest Haber tarafından yapıldı. 20 ekonomistin katıldığı ankette, nisan ayı için medyan TÜFE tahmini yüzde 3,19, ortalama tahmin ise yüzde 3,31 oldu. Bu oranlar da yüksek enflasyon beklentisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Aylık bazda en düşük beklenti yüzde 2,80, en yüksek beklenti ise yüzde 4,00 olarak belirlendi. Yıllık bazdaki öngörüler ise yüzde 37,30 ile yüzde 39,00 arasında değişiyor. Ortalama yıllık artış tahmini ise yüzde 38,21 seviyesinde.

Nisan ayında yapılan enerji zamlarının fiyat endeksine doğrudan yansıması bekleniyor. Konut elektrik tarifelerine yüzde 25, sanayiye ise yüzde 10 oranında zam gelirken, doğalgazda sanayi için yüzde 20, elektrik üretimi içinse yüzde 24,2 oranında artış yapıldı. Ekonomistler, bu fiyat artışlarının enflasyon oranına yaklaşık 0,5 puanlık bir etkisi olacağını belirtiyor.

Ayrıca kur etkisine duyarlı bazı ürün gruplarında da artış gözlemleniyor. Özellikle işlenmemiş gıda, kırmızı et ve otomotiv gibi kalemlerdeki fiyat hareketliliği enflasyonun yukarı yönlü baskılanmasında etkili olabilir.