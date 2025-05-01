Gazeteci Faruk Erdem, "Yeni bir dönem başlıyor" diyerek emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte bazı ek ödemelerde de artış olabileceğini belirtti ve kritik tarihi açıkladı.

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayında yapılacak maaş zammına ve bankalardan alınacak promosyonlara çevirmiş durumda. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalara göre, emekliler için yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Erdem, banka promosyonlarında önemli değişikliklerin yolda olduğunu belirtti ve SGK’nın bankalarla yeni bir protokol hazırlığında olduğunu duyurdu.

Faruk Erdem'in verdiği bilgilere göre, mevcut durumda emeklilere verilen banka promosyonları 8 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ancak bazı özel bankaların rekabeti artırmasıyla birlikte bu rakamlar 24 bin TL seviyelerine kadar ulaşmış durumda. SGK’nın yapacağı yeni protokol ile birlikte en düşük promosyon tutarlarında da ciddi artışlar bekleniyor. Erdem, emeklilerin biraz daha sabretmesini önererek, ilerleyen süreçte çok daha avantajlı tekliflerle karşılaşabileceklerini vurguladı.

Haziran ayında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin ödeme takvimi de netleşti. Buna göre, 2-5 Haziran tarihleri arasında bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Ayrıca, 31 Mayıs’a kadar e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapan yeni emekliler de bu ikramiyeden yararlanabilecek.

Emekliler için Temmuz ayı da büyük önem taşıyor. 3 Temmuz’da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacak. Mevcut beklentilere göre enflasyonun yüzde 17-18 civarında olması öngörülüyor. Zamlı maaş ödemeleri ise 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ağustos ayında ise memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak olan bu süreçte maaş zamlarının yanı sıra sosyal ve mali haklar da belirlenecek. Faruk Erdem, önümüzdeki yaz aylarının hem emekliler hem de memurlar için oldukça yoğun geçeceğini belirterek, "Sıcak bir yaz bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.