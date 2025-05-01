Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu izleyen kanal güzergâhının yaklaşık 6.149 metrelik bölümü Küçükçekmece, 3.189 metrelik kısmı Avcılar, 6.061 metrelik bölümü Başakşehir ve 27.383 metrelik kısmı ise Arnavutköy ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak

İstanbul'u iki denizle çevrili bir kent haline getirecek Kanal İstanbul projesi kapsamında kanal üzerine altı köprü inşa edilmesi öngörülüyor. Kanalın her iki yakasında ise 250 bin konutluk büyük yerleşim alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Bakan Kurum "Kanal İstanbul gündemimizde değil" demişti

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul ile ilgili sorulan soruya, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum." cevabını vermişti.