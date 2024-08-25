Gülben Ergen, Bodrum’da 888 Private’ta muhteşem bir konserle sezon finalini gerçekleştirdi. Kapalı gişe olan bu özel geceye, Ergen’in sevilen şarkıları ve sahne performansı damgasını vurduMUĞLA (İGFA) - Kapalı gişe olan Bodrum'daki özel gecede Gülben Ergen, gecenin stilini, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı özel kıyafetler tamamladı.

Anlamlı gece Ergen için aynı zamanda özel bir kutlamaya da sahne oldu.

Sanatçı, yeni yaşını sahnede kutladı ve 51. yaşına girerken gece yarısı tam 00:00’da, pasta kesildi.

Ergen’e sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Gecenin en duygusal anlarından biri ise, Gülben Ergen’in 2012 yılında boşandığı Mustafa Erdoğan’ın anne babası Süheyla ve Nazım Erdoğan’ın konserde bulunmasıydı. Ergen, sahnede “Çocuklarımın babaannesi ve dedesi doğum günümde bana geldikleri için çok mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi. Ardından Süheyla ve Nazım Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gülben Ergen’in enerjisi, samimiyeti ve sahnedeki unutulmaz anlarıyla hafızalara kazınan bu konser hem sanatçı hem de hayranları için unutulmaz bir gece olarak tarihe geçti.